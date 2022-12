Inglaterra x Senegal pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Inglaterra e Senegal duelam neste domingo em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial do Catar. Vale vaga nas quartas! As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt. Será a primeira vez que a dupla se enfrenta no torneio.

A Inglaterra vai brigar por vaga nas quartas após uma boa passagem pela fase de grupos. O time goleou o Irã por 6 a 2 na estreia. Depois, teve dificuldade diante dos Estados Unidos e ficou no empate sem gols. Por fim, aplicou 3 a 0 no País de Gales e garantiu a liderança do Grupo B.

Já Senegal sofreu derrota por 2 a 0 para a Holanda no primeiro duelo da Copa. Diante do Catar, o time aplicou 3 a 1 e fechou a fase de grupos com nova vitória diante do Equador. Assim, fechou em segundo lugar do Grupo A.



ONDE ASSISTIR

TV Globo e SporTV

PALPITES

PROVÁVES ESCALAÇÕES

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson e Bellingham; Saka, Kane e Rashford.

Senegal: Édouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé e Diallo; Kouyaté, Mendy e Gueye; Diatta, Sarr e Boulaye Dia.

FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Senegal

Data e hora: 04/12, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt