Com dois de Bruno Fernandes, Portugal vence Uruguai e garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Portugal venceu o Uruguai por 2 a 0 em jogo da 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo do Catar. Com o resultado do duelo desta segunda-feira (28), a seleção portuguesa garantiu vaga nas oitavas de final do torneio e complicou o adversário na tabela. Bruno Fernandes marcou os dois gols da vitória no Estádio Lusail, em Doha. Principal nome lusitano, Cristiano Ronaldo teve atuação discreta.

Como fica o Grupo H?

Portugal se classificou antecipadamente e lidera o grupo com seis pontos e tem três gols de saldo. O próximo adversário será a Coreia do Sul, na última rodada.

Já o time uruguaio se complicou. O resultado deixou a equipe em último lugar, com apenas um ponto e menos dois gols de saldo. Agora, a Celeste precisa vencer Gana e torcer pela vitória do time português ou um empate no outro jogo do Grupo H.

Se a Coreia do Sul vencer, a seleção uruguaia precisa vencer Gana por três gols ou mais gols.

Como foi o jogo?

Portugal e Uruguai fizeram um 1º tempo movimentado. Enquanto a primeira trabalhou mais a bola para chegar ao ataque, o time sul-americano apostou nos contra-ataques com velocidade para levar perigo. Pelos lusitanos, Cristiano Ronaldo e João Félix foram bastante acionados e levaram perigo. O time português conseguiu ditar melhor o ritmo da partida. Já os uruguaios tiveram chances com Mathías Olivera, José Giménez e Bentancur. Este último teve duas oportunidades seguidas e, na melhor, aos 31 minutos, foi barrado pelo goleiro Diogo Costa. A etapa terminou sem gols.

O 2º tempo começou com chances para os dois lados. O time uruguaio ainda levou algum perigo com Cavani e Darwin Núñez. A entrada de Arrascaeta movimentou o meio campo e o time conseguiu criar mais. Suárez também quase deixou o dele. Sumido na partida, Cristiano Ronaldo foi substituído.

Pelo time português, muita insistência no ataque. Rafael Leão e Bernardo Silva também arriscaram. No entanto, foi Bruno Fernandes o responsável por abrir o placar aos 10 minutos. O duelo seguiu disputado para os dois lados. O meia, no entanto, converteu o segundo. De pênalti, aos 47 minutos, garantiu a vitória de Portugal por 2 a 0.

Legenda: Bruno Fernandes marcou os dois gols da vitória de Portugal. Foto: Divulgação/Copa do Mundo FIFA

Veja como foi Portugal x Uruguai