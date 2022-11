Torcedor invade campo em Portugal x Uruguai com bandeira LGBTQIAP+

A partida entre Portugal e Uruguai pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo foi interrompido após um torcedor invadir o gramado. Um espectador portando uma bandeira com as cores do arco-íris, de tema LGBTQIAP+, entrou no campo aos cinco minutos do segundo tempo e foi contido por dois seguranças do estádio Lusail.

O homem vestia uma blusa azul com o símbolo do super-homem e a mensagem 'Salve a Ucrânia', em menção à guerra contra a Rússia.

Nas costas da blusa, havia a frase 'Respeito às mulheres iranianas'. O irã vive uma onda de protestos desencadeados pela prisão da jovem Mahsa Amini, detida por violar o código que obriga as mulheres a usarem o véu em público.

Legenda: Torcedor invade campo durante jogo de Portugal com o Uruguai Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

O árbitro da partida, o iraniano Alireza Faghani, precisou recolher a bandeira do chão, enquanto o torcedor corria pelo campo. O jogo ficou paralisado por menos de um minuto, e a segurança conseguiu conter o invasor.

Controvérsia

No Catar, país que sedia a Copa do Mundo, a homossexualidade é considerada infração à lei. O debate e o posicionamento do público presente no Mundial sobre assunto gerou inúmeras polêmicas, com proibições de bandeiras nas cores do arco-íris nos estádios.

O jogador Harry Kane, capitão da Inglaterra, foi proibido pela Fifa de usar braçadeira com as cores do arco-íris e o slogan 'One Love'.