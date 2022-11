Fifa proíbe Harry Kane de usar a braçadeira em apoio a comunidade LGBTQIA+ na Copa

Em meio à polêmica sobre utilização de símbolos políticos na Copa do Mundo, o jogador da Inglaterra Harry Kane não poderá usar a braçadeira de capitão com as cores do arco-íris e o slogan "One Love", de apoio aos membros da comunidade LGBTQIA+. As informações são do jornal The Telegraph.

Neste domingo (20), houve um encontro entre representantes da Fifa e da seleção. A previsão é de punição para quem infringir a determinação.

As 10 equipes que prometeram usar a braçadeira estão preocupadas com a punição da entidade, que poderia resultar até em cartões. Mesmo assim, muitos deles estão convictos de manter o gesto.

O zagueiro e capitão da Holanda, Virgil van Dijk, declarou que também vai usar a braçadeira quando a Laranja entrar em campo amanhã, às 13h, contra Senegal.

"Vou usar a braçadeira amanhã. Do nosso ponto de vista, não houve nenhuma mudança. Se eu for levar um cartão, teremos que debater sobre isso porque não gosto de jogar quando já recebi um amarelo", afirmou.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte