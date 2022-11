Atrizes são presas por retirarem o véu em público no Irã durante onda de protestos

As atrizes Hengameh Ghaziani e Katayoun Riahi foram presas pelo tribunal de Teerã, acusadas de participarem das manifestações no Irã nesse domingo (20).

O Irã vive uma onda de protestos, desencadeada pela morte no dia 16 de setembro da jovem iraniana Mahsa Amini, detida por violar o código que obriga as mulheres a usarem o véu em público.

As autoridades definiram os protestos como "distúrbios" e detiveram milhares de pessoas. Ghaziani foi presa por ter tirado o hijab em público em um vídeo, segundo um veículo da imprensa oficial.

A atriz de 52 anos revelou que havia sido intimada a comparecer aos tribunais. Em seguida, publicou um vídeo em sua conta no Instagram, no qual tira o véu obrigatório. "Talvez esta seja minha última mensagem", escreveu na última hora de sábado.

No vídeo, a atriz olha para a câmera sem falar, antes de dar meia volta e prender os cabelos como fazem outras mulheres antes de participar dos protestos. "A partir de agora, aconteça o que acontecer, saibam que sempre estarei com o povo iraniano até meu último suspiro", acrescentou.

A também atriz Riahi, de 60 anos, foi presa horas depois da colega Ghaziani. Em setembro, havia expressado sua solidariedade com as manifestações e sua oposição à obrigatoriedade para as mulheres iranianas de usar o véu islâmico.

