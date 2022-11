Terremoto na Indonésia deixa mais de 50 mortos e centenas de feridos

Ao menos 56 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas em um terremoto de 5,6 graus de magnitude que abalou, nesta segunda-feira (21), a principal ilha da Indonésia, Java. O fenômeno também foi sentido na capital, Jacarta.

O epicentro do terremoto foi registrado perto da cidade de Cianjur, que fica 110 quilômetros ao sudeste de Jacarta, de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O balanço de pelo menos 56 mortos foi anunciado por Ridwan Kamil, governador da província de Java Ocidental. "Devido ao grande número de pessoas que continuam presas, nós acreditamos que o número de vítimas fatais e feridos vai aumentar", disse Kamil.

Herman Suherman, chefe da administração de Cianjur, declarou ao canal Metro TV que a cidade registra um fluxo constante de vítimas. De acordo com ele, o hospital Sayang está sem energia elétrica e os médicos não conseguem operar as vítimas. A unidade precisa de mais profissionais para atender o grande número de feridos.

Moradores da cidade transportavam as vítimas para o hospital em seus carros e motos. Os corpos dos mortos eram deixados diante do estabelecimento, sob uma lona.

"Estamos atendendo as pessoas que estão em situação de emergência no hospital. As ambulâncias continuam chegando ao hospital", afirmou Suherman. "Há muitas famílias que não conseguiram deixar a região", acrescentou.

Danos estruturais

"Centenas, talvez milhares de casas foram destruídas", afirmou à AFP Adam, porta-voz da administração de Cianjur, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

Estabelecimentos comerciais, um hospital e uma escola islâmica da cidade sofreram grandes danos durante o terremoto, segundo a imprensa local.

Tremor em Jacarta

"Pedimos às pessoas que permaneçam do lado de fora dos prédios no momento, levando em consideração a possibilidade de tremores secundários", solicitou Dwikorita Karnawati, diretora da agência indonésia de meteorologia.

O tremor também foi sentido em Jacarta, mas as autoridades não relataram vítimas ou danos consideráveis na cidade.

Várias pessoas correram para as ruas. Mayadita Waluyo, advogada de 22 anos, descreveu cenas de pânico: "Estava trabalhando quando o chão tremeu. Senti claramente o abalo", disse.

Centenas de pessoas esperavam do lado de fora dos edifícios após o terremoto. Algumas usavam capacetes de proteção contra possíveis quedas de destroços.

Terremotos na Indonésia

A Indonésia registra com frequência terremotos por estar localizada na região conhecida como "círculo de fogo" do Pacífico. Em 2018, mais de 550 pessoas morreram em um terremoto que afetou as ilhas de Lombok e Sumbawa.

Nesse mesmo ano, um tremor de 7,5 graus de magnitude provocou um tsunami que atingiu Palu, na ilha de Sulawesi, e deixou 4,3 mil mortos ou desaparecidos.

Em 2006, a ilha de Java sofreu um terremoto de 6,3 graus, uma tragédia que provocou 6 mil mortes e dezenas de milhares de feridos.

No entanto, o país continua marcado pelo terremoto de 26 de dezembro de 2004, de 9,1 gaus de magnitude, na costa de Sumatra. O tremor desencadeou um tsunami devastador que matou 220 mil pessoas na região, incluindo 170 mil na Indonésia, uma das maiores catástrofes naturais registradas na história.