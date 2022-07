Terremoto de 7,1 de magnitude deixa ao menos quatro mortos e 60 feridos nas Filipinas

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a ilha de Luzon, no norte das Filipinas, nessa quarta-feira (27) - noite de terça no Brasil. Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS),

O fenômeno raso teve o epicentro na província de Abra, na ilha principal de Luzon, às 08h43 de quarta-feira no horário local (21h43 de terça-feira no horário de Brasília).

O USGS inicialmente relatou uma magnitude de 6,8 graus, mas depois atualizou para 7,1.

Desespero

Em Dolores, que sentiu toda a força do "terremoto muito forte", pessoas aterrorizadas fugiram de seus prédios e as janelas de um supermercado local foram quebradas, disse o major da polícia Edwin Sergio.

“Apesar dos tristes relatos sobre os danos causados ​​pelo terremoto, estamos garantindo uma resposta rápida aos necessitados e afetados por essa calamidade”, disse o presidente Ferdinand Marcos Jr no Facebook.

As Filipinas são frequentemente atingidas por terremotos devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e à Orla do Pacífico.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo