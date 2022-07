Turista desembarca de helicóptero, tenta tirar selfie e morre atingido por hélice na Grécia

Jack Fenton, um turista britânico de 21 anos, morreu ao ser atingido pela hélice de um helicóptero após uma viagem de Atenas para Mikonos, na Grécia, na última segunda-feira (25).

Conforme informações do jornal The Guardian, o jovem do Reino Unido morreu na hora, quando estava tirando uma selfie no heliponto durante o desembarque e foi atingido por uma hélice traseira segundos depois do pouso.

Os pais do estudante estavam viajando em outro helicóptero e foram avisados do acidente. O piloto precisou fazer voo de volta para Atenas.

Jack Fenton era aluno na universidade Oxford Brookes. O corpo do jovem será levado ao Reino Unido para o velório.

Homicídio culposo

Ainda segundo a publicação do The Guardian, o piloto e os dois engenheiros de pista foram detidos.

Eles estão sendo investigados e um inquérito foi aberto para apurar se houve negligência, já que as hélices da aeronave deveriam estar paradas durante o desembarque dos passageiros. Por conta do acidente, o piloto pode ser acusado de homicídio culposo.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo