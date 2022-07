Robô de xadrez quebra dedo de criança durante partida na Rússia

Um robô jogador de xadrez quebrou o dedo de uma criança durante uma partida em Moscou, na Rússia. O incidente foi no torneio Moscow Chess Open, após o menino ter apressado o robô.

A confirmação do incidente foi dada à agência estatal TASS Media por Sergey Lazarev, presidente da Federação de Xadrez. "Um robô quebrou o dedo de uma criança – isso é, obviamente, ruim”, informou.

A criança engessou o dedo e voltou a competir no dia seguinte. O caso foi na última terça-feira (19). A máquina ficou "com raiva" ao "ser apressada" e apertou o indicador do garoto com força.

“Vamos nos coordenar para entender o que aconteceu e tentar ajudar [a família] da maneira que pudermos. E os operadores do robô, aparentemente, terão que pensar em reforçar a proteção para que tal situação não volte a acontecer", disse o presidente da entidade do esporte.

