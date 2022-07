Traição motivou fim da amizade entre Elon Musk e Sergey Brin, diz jornal

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, e um dos cofundadores do Google, Sergey Brin, romperam a amizade após um problema conjugal. Musk teve um relacionamento com a esposa de Brin, Nicole Shanahan. As informações são do Wall Street Journal.

Segundo a reportagem, Musk e Nicole se aproximaram durante o festival Art Basel de Miami em dezembro de 2021, mesma época em que o empresário vivia uma crise com a cantora Grimes.

Separação

Após descobrir a traição, Brin decidiu se separar de Nicole em janeiro deste ano. Ele explicou que o término foi motivado por "diferenças irreconciliáveis".

O Wall Street Journal detalhou ainda que Musk implorou pelo perdão do amigo. Brin o desculpou, mas rompeu a amizade.

