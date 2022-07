As autoridades japonesas estão usando armas tranquilizantes para enfrentar macacos saqueadores. Os animais já feriram 42 pessoas em Yamaguchi, no oeste do país, nas últimas semanas, segundo o jornal britânico The Guardian.

Ultimamente, numa movimentação considerada "incomum" por moradores e autoridades locais, os animais têm invadido áreas, comido plantações, entrado em casas e ferido crianças e adultos com arranhões e mordidas.

"Ouvi um choro vindo do térreo, então, desci correndo. (...) Vi um macaco debruçado sobre o meu filho", relatou um pai ao jornal Mainichi Shimbun.

"Toda a cidade de Yamaguchi (no oeste do Japão) é cercada por montanhas e não é raro ver macacos, mas é raro ver tantos ataques em um curto período de tempo", disse ao The Guardian uma autoridade municipal do departamento de agricultura, que não quis se identificar.

Armadilhas e armas

De acordo com o The Guardian, antes de recorrer a armas tranquilizantes, a polícia local tentou usar armadilhas para capturar os macacos saqueadores. No entanto, a tentativa falhou.

No início, apenas crianças e mulheres foram atacadas pelos animais. Porém, idosos e homens adultos também viraram alvos dos macacos recentemente.

Não se sabe ainda se os ataques são obra de um grupo de primatas ou de somente um "agressivo". Desde que as autoridades começaram as buscas pelos animais, no último dia 8 de julho, ainda nenhum foi capturado.