Macaco visto 'amolando faca' em cima de prédio é capturado no Piauí

O macaco que viralizou nas redes sociais visto "amolando uma faca" foi capturado nesta sexta-feira (24) na cidade de Corrente, no Piauí. Segundo equipes do Instituto Chico Mendes (ICMBio), responsáveis pela captura, o animal deve passar por processo de reabilitação para retornar à natureza.

Em entrevista ao portal G1, o chefe do parque Nascentes do Parnaíba, o analista ambiental Jonail Lustosa, afirmou que o macaco tem comportamentos de animal domesticado, apesar de que ainda não se sabe se ele teria, de fato, um dono.

A suspeita, segundo ele, é de que o macaco tenha sido domesticado e abandonado em seguida. "Ele deixou que as pessoas chegassem perto dele, e até ficou no colo", explicou.

Legenda: Macaco foi capturado por membros da equipe do ICMBio Foto: reprodução/ICMBio

Agora, o bicho será encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais que fica na sede do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama), em Teresina.

Visto na rua

O macaco em questão chegou a assustar a população do município de Corrente, no sul do Piauí, logo após ser visto "amolando" um facão em cima de um prédio comercial.

Um morador registrou o momento em que o animal passa o objeto na parede e depois o segura. A população já relatou, segundo o G1, que o primata destelhava residências, pegava caixas de sabão e biscoito e também roupas. O Ibama informou que tomaria as providências para capturar o animal.