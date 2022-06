Edital do TJPI é divulgado com 80 vagas e salário de R$ 7,3 mil

O concurso do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) teve seu edital publicado com 80 vagas de nível superior, além de vagas pra cadastro reserva, para o cargo de analista judiciário. O salário é de R$ 7.328,01, além de outros benefícios.

De acordo com o edital, os candidatos interessados podem se inscrever no período entre 14h00min do dia 07 de junho às 23h59min do dia 11 de julho de 2022. A inscrição deve ser realizada no site da Idecan, a banca organizadora do certame.

As taxa é de R$ 110. Os candidatos que cumprirem os requisitos, poderão solicitar a isenção no pagamento da taxa de inscrição no período entre 7 e 9 de junho de 2022.

As áreas disponibilizadas para o cargo são as seguintes:

Judiciária

Analista Judicial – 30 + CR

Oficial de Justiça – 12 + CR

Apoio Especializado – diversas especialidades

Analista de sistemas/banco de dados – 03 + CR

Analista de sistemas/desenvolvimento – 04 + CR

Analista de sistemas/infraestrutura – 01 + CR

Arquiteto – CR

Assistente social – 05 + CR

Auditor – CR

Contador – 03 + CR

Fisioterapeuta – 01 + CR

Enfermeiro – 01 + CR

Engenheiro civil – 01 + CR

Engenheiro eletricista – CR

Médico – 02 + CR

Médico psiquiatra – CR

Nutricionista – CR

Odontólogo – 01 + CR

Psicólogo – 05 + CR

Administrativa

Analista administrativo – 11 + CR

Estatístico – CR

Provas

Os candidatos serão avaliados por meio da realização de provas objetivas compostas por 100 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas estão marcadas para serem realizadas na provável data de 10 e 11 se setembro. A avaliação será aplicada nas cidades de Teresina e região metropolitana, Floriano, Parnaíba e Picos, todas localizadas no estado do Piauí.