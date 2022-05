Vídeo mostra mulher lutando com colega de trabalho armado para escapar de estupro no Piauí

Uma mulher de 46 anos lutou contra um homem armado para evitar um estupro na Prainha, localizada no bairro Matinha, em Teresina (PI), na última sexta-feira (13). Câmera de segurança flagrou o momento em que o suspeito aparece caminhando e, depois, agarrando a vítima, tentando levá-la para um local menos exposto para cometer o crime. O agressor aponta a arma para a vítima várias vezes, mas a mulher segue lutando até ser carregada para fora da área captada pela câmera. Segundo o portal G1, o suspeito, que já responde por outro estupro no estado, foi preso nesta segunda-feira (16). A Polícia informou à publicação que vítima e agressor trabalhavam no local em que o crime ocorreu.