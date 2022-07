Macacos jogam bebê de 4 meses de terraço após cercarem família na Índia

Um grupo de macacos jogou um bebê de quatro meses do terraço de uma casa de três andares. O caso aconteceu na semana passada, segundo o jornal britânico Daily Mail. Os animais teriam "arrancado" a criança dos braços dos pais em uma aldeia de Dunka, perto de Bareilly, no estado de Uttar Pradesh, norte da Índia.

O pai do bebê, Nirdesh Upadhyay, contou que estava descansando com a esposa e o filho no terraço de casa quando os primatas apareceram e cercaram a família.

Os pais tentaram afastar os animais, mas, sem sucesso, correram para as escadas para escapar. No entanto, Nirdesh, que estava carregando o bebê, tropeçou e deixou a criança cair. Tempo suficiente para um dos macacos agarrá-la pela mão e arremessá-la do telhado.

Os pais tentaram descer as escadas o mais rápido possível para salvar o filho, mas o bebê morreu no local. O caso é investigado pelas autoridades policiais de Shahi.

Outros casos

De acordo com o Daily Mail, o estado indiano de Uttar Pradesh é conhecido por abrigar uma das maiores populações de macacos-rhesus, que vagam livremente pelas vilas locais.

Embora, geralmente, os primatas convivam em harmonia com os humanos, há vários registros de macacos "atacando" pessoas, especialmente, crianças.

Uma menina de cinco anos foi morta no último mês de fevereiro, em Bareilly, após ser mordida por um grupo de macacos na aldeia de Bichpuri. Além disso, também há relatos de primatas sequestrando veículos de motoristas desavisados.