Macaco invade casa, pega faca e causa transtornos à família no sertão da Paraíba

Uma família na cidade de Sousa, no sertão da Paraíba, teve uma visita para lá de desastrosa no último domingo (28). Um macaco, aparentemente da espécie prego, entrou na casa, quebrou objetos e pegou uma faca. As informações são do G1.

Ele foi visto pelos moradores no telhado da casa e se recusou a descer e entregar o objeto, mesmo com a tentativa das pessoas.

À TV Paraíba, a família da casa onde o animal se abrigou informou que o macaco não pertence a eles. O local fica na área das Várzeas de Sousa, que tem muita vegetação.

Depois de sair do telhado por conta própria, ele entrou novamente na casa da família e foi tratado como hóspede. Mas após causar transtornos, a família pede que autoridades resgatem o animal e o devolvam ao habitat dele.

A orientação para casos assim é não se aproximar do animal, manter contato visual e acionar a Polícia Militar, pelo 190, mesmo que na região não tenha batalhão ambiental.

