Papa Francisco celebra grande missa no Canadá após desculpas aos povos indígenas do país

O papa Francisco celebrou, nesta terça-feira (26), uma missa em um estádio em Edmonton, no oeste do Canadá, para milhares de pessoas, um dia depois de se desculpar pelo "mal" causado aos povos indígenas do país.

Cerca de 50.000 pessoas compareceram ao Commonwealth Stadium em Edmonton, na província de Alberta, onde o pontífice pronunciou a homilia, sua terceira mensagem desde o início de sua visita no domingo.

Durante sua homilia em espanhol, Francisco mais uma vez pediu "um futuro em que a história de violência e marginalização sofrida por nossos irmãos indígenas não se repita para ninguém", disse.

Assista ao vídeo do papa Francisco no Canadá

O religioso também pediu perdão por décadas de abusos cometidos em internatos escolares para crianças indígenas administrados pela Igreja Católica no Canadá.

História

Do final do século XIX até a década de 1990, o governo canadense enviou cerca de 150.000 crianças para 139 internatos administrados pela Igreja Católica, onde foram separadas de suas famílias, idioma e cultura.

Muitas sofreram abusos físicos e sexuais nas mãos de diretores e professores, e acredita-se que milhares tenham morrido de doenças, desnutrição ou negligência.

Em maio de 2021, mais de 1.300 sepulturas não identificadas foram descobertas nos locais dos antigos internatos.

Uma delegação de indígenas viajou ao Vaticano em abril e se encontrou com o papa, que se desculpou formalmente por esse passado.

Mas pedir perdão em solo canadense tem um significado enorme para os sobreviventes e suas famílias, para quem a terra de seus ancestrais é de particular importância.

