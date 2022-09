Terremoto de grande magnitude atinge o México; alerta de tsunami chegou a ser emitido

Um terremoto de magnitude 6.8, conforme dado preliminar, abalou o centro do México nesta segunda-feira (19), na mesma data em que se rememora a ocorrência de dois potentes terremotos que deixaram milhares de mortos, em 1985 e 2017.

No Twitter, o Sismológico Nacional relatou que o epicentro do sismo se localizou 59 km ao sul de Coalcoman, no estado de Michoacán, na costa do Pacífico.

Um alerta de tsunami chegou a ser emitido para a capital, Cidade do México, mas retirado logo em seguida. A Defesa Civil já descartou o risco de tsunami.

Testemunhas na região disseram que sentiram os prédios tremerem e muitos moradores foram para as ruas por precaução. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas.

Data relembra outros terremotos

Os alarmes para o novo terremoto foram acionados menos de uma hora depois que os alarmes de uma simulação de tremor tocaram em todo o país para marcar o aniversário dos fenômenos que ocorreram na mesma data.

Milhares de pessoas morreram no terremoto de 1985 e mais de 350 perderam a vida no terremoto de 2017, segundo informação do g1.