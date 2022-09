Japão é atingido por Tufão Nanmadol e contabiliza milhares de refugiados; veja imagens

Neste domingo (18), o Japão é atingido pelo tufão Nanmadol. A costa sudoeste do país é a mais impactada diante da previsão de rajadas de vento violentas e chuvas torrenciais. "O olho do tufão Nanmadol tocou o solo perto da cidade de Kagoshima às 19h" (7h de Brasília), informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

As rajadas de vento atingiam 235 km/h e o tufão já provocou 500 mm de chuva em menos de 24 horas em algumas áreas da ilha de Kyushu. A JMA emitiu um "alerta especial" para as prefeituras de Kagoshima e Mizayaki, no sul de Kyushu, onde pelo menos 20.000 pessoas se preparavam para passar noite em abrigos.

A agência também advertiu que a região pode enfrentar um perigo "sem precedentes" com os ventos, as ondas e as chuvas torrenciais.



Mais de 200 mil residências estavam sem energia elétrica nas regiões afetadas. Também foram suspensas as operações dos trens regionais e de alta velocidade, quase 500 voos e o transporte marítimo na região. As informações são do G1.

Dificuldade de convencimento

Avisos de saída não são obrigatórios no Japão e, em alguns momentos, as autoridades enfrentam dificuldade para convencer os moradores que devem seguir para abrigos antes de condições meteorológicas extremas.

Legenda: Mais de 200 mil residências estavam sem energia elétrica nas regiões afetadas Foto: Reprodução

"Pedimos prudência máxima", afirmou Ryuta Kurora, diretor da unidade de previsão da agência meteorológica, neste sábado (17). "É um tufão muito perigoso. O vento será tão forte que algumas casas podem desabar", disse, antes de alertar sobre inundações e deslizamentos de terra.

Legenda: Depois de atingir Kyushu, o tufão deve afetar a principal ilha do Japão, Honshu, até a manhã de quarta-feira (21) Foto: Reprodução

Ele ainda recomendou à população que procurasse refúgio em edifícios resistentes e não se aproximasse das janelas. Depois de atingir Kyushu, o tufão deve seguir para o nordeste e afetar a principal ilha do Japão, Honshu, até a manhã de quarta-feira.

A temporada de tufões registra a maior intensidade entre agosto e setembro no Japão.

Outros desastres

Há três anos, outro tufão, o Hagibis, provocou mais de 100 mortes no Japão. À época, a naçãoera sede da Copa do Mundo de Rúgbi.

Os cientistas consideram que a mudança climática aumenta a intensidade e a frequência das tempestades e fenômenos meteorológicos extremos.

