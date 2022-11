França vence a Dinamarca e é a primeira seleção classificada para as oitavas do Mundial

Na tarde deste sábado, (26), França e Dinamarca retornaram aos gramados para sua segunda rodada na Copa do Mundo do Catar. O jogo foi válido pelo Grupo D. As equipes se enfrentaram no estádio 974 e a França venceu por 2 a 1 com gols de Mbappé. Christensen diminuiu para a Dinamarca.

Com esse resultado a França é a primeira seleção garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

PRIMEIRO TEMPO

Na primeira parte do jogo entre França e Dinamarca, a partida esteve bem controlada por ambas seleções. Após os 25 minutos iniciais, a equipe francesa ainda conseguiu chegar mais ao ataque e circular seu adversário, mas sem efetividade nas finalizações. O que chamou atenção no primeiro tempo foi que Mbappé, nos minutos finais passou a ser vaiado em cada toque na bola.

Apesar de todas as chegadas e finalizações, o placar permaneceu em 0 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda parte do jogo, a partida começou equilibrado até a França tomar as rédeas do jogo e abrir o placar com Mbappé, porém, não demorou muito para a reação dinamarquesa aparecer. O gol de Mbappé saiu aos 60 e aos 67 Christensen deixou tudo igual no placar. Mas aos 86 minutos, reta final do jogo, Mbappé marcou mais uma vez, ampliou para a França e garantiu a classificação da equipe francesa para a próxima fase do Mundial, as oitavas de final.

VEJA COMO FOI O TEMPO REAL DO JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França: Lloris; Pavard, Konate (Varane), Upamecano e Theo Hernández; Tchoauméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps

Dinamarca: Schmeichel; Joachim Andersen, Kjaer e Andreas Christensen; Rasmus Kristensen, Hojbjerg, Dammsgaard, Joachim Maehle e Eriksen; Skov Olsen e Dolberg. Técnico: Kasper Hjulmand

FRANÇA X DINAMARCA | FICHA TÉCNICA

Horário: 13h

Data: 26/11/2022

Local: Estádio 974

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Assistentes: Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (Polônia)

Árbitro de Vídeo: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

OUTRO JOGO DO GRUPO D

Hoje, Tunísia e Austrália, também do Grupo D, se enfrentaram. Às 7h, as seleções foram a campo no Al Janoub e a Austrália levou a melhor, venceu por 1 a 0.