Uruguai x Coreia do Sul na Copa do Mundo: veja horário, onde assitir e prováveis escalações

Uruguai e Coreia do Sul entram em campo nesta quinta-feira (24), às 10h de Brasília, no Estádio da Cidade da Educação, em Doha, no Catar, para disputar a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

As duas seleções fazem parte do Grupo H da competição, ao lado de Portugal e Gana. Há grande expectativa em volta deste grupo, tendo em vista o equilíbrio entre as seleções. Portugal, do craque Cristiano Ronaldo, desponta como favorito para o primeiro lugar, mas Uruguai promete dar trabalho, principalmente com a força de seus jovens jogadores. A Coreia do Sul confia no craque Son para tentar surpreender e avançar no torneio.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo, pelo SporTV, pelo Fifa+ e pelo GloboPlay.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Uruguai: Rochet; Varela, Godin, Gimenez e Olivera; Bentancur, Vecino e Valverde; De Arrascaeta, Suárez e Nunez. Técnico: Diego Alonso.

Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae e Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom e Lee Jae-sung; Hwang Hee-chan, Son Heung-min e Hwang Ui-jo. Técnico: Paulo Bento.

URUGUAI X COREIA DO SUL | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Cidade da Educação, em Doha, no Catar

Data: 24/11/2022 (quinta-feira)

Horário: 10h (de Brasília)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Árbitros assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)