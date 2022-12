Japão x Croácia pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Japão e Croácia se encontram em mais um jogo das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O duelo entre as equipes será nesta segunda-feira (5), ao meio-dia, no Estádio Al Janoub.

A seleção japonesa se classificou em 1º do Grupo E. A equipe venceu as campeãs mundiais Alemanha e a Espanha, mas foi derrotada pela Costa Rica. Assim, somou seis pontos.

Já os croatas avançaram de fase em 2º do Grupo F. A atual vice-campeã do mundo acumulou uma vitória e dois empates. O time ficou na igualdade com Marrocos e Bélgica. Os três pontos viaram em cima do Canadá.

ONDE ASSISTIR

Globo, SporTV, Globoplay e GE.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Japão: Gonda; Itakura, Yoshida e Taniguchi; Junya Ito, Tanaka, Morita e Nagatomo; Kamada, Doan e Maeda.

Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Modric e Kovacic; Kramaric, Livaja e Perisic.

ARBITRAGEM

Árbitro: Imail Elfath (EUA).

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA).

Quarto árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)

VAR: Nícolas Gallo (COL).

FICHA TÉCNICA

Japão x Croácia

Data e hora: 05/12, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub, em Doha (CAT)