México x Polônia na Copa do Mundo: veja horário, onde assitir e prováveis escalações

México e Polônia entram em campo nesta terça-feira (22), às 13h de Brasília, no Estádio 974, em Doha, no Catar, para disputar a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

As duas seleções fazem parte do Grupo C da competição, ao lado de Argentina e Arábia Saudita. Com a Argentina sendo apontada como a favorita para ficar na liderança do grupo, México e Polônia devem protagonizar a luta pela segunda vaga nas oitavas de final. O duelo entre as duas seleções é muito aguardado por este motivo. Outro ponto de interesse é o duelo particular entre o goleiro mexicano Ochoa e o atacante polonês Lewandowski.

Onde assistir México x Polônia

A partida será transmitida pela Globo, pelo SporTV, pelo Fifa+ e pelo GloboPlay.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

México: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno e Gallardo; Alvarez, Herrera e Guardado; Lozano, Martin e Vega. Técnico: Gerardo Martino.

Polônia: Szczesny; Bednarek, Glik e Kiwior; Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Szymanski e Zalewski; Swiderski e Lewandowski. Técnico: Czesław Michniewicz.

MÉXICO X POLÔNIA | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Data: 22/11/2022 (terça-feira)

Horário: 13h (de Brasília)

Árbitro: Chris Beath (AUS)

Árbitros assistentes: Anton Schetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)