Argentina elimina Austrália e enfrentará a Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo

A Argentina venceu a Austrália por 2 a 1 no final da tarde deste sábado (3) e está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A seleção argentina foi superior no confronto, apesar de enfrentar uma defesa muito bem postada da Austrália. Lionel Messi e Julián Álvarez marcaram os gols que decretaram a classificação. Nas quartas de final, os argentinos terão pela frente a Holanda, que eliminou os Estados Unidos.

Com emoção até o último lance, a Argentina vence e se classifica para encarar a Holanda nas quartas de final! #CopaDoMundoFIFA pic.twitter.com/mQ8m2vC30M — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 3, 2022

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo do duelo entre as duas seleções foi de domínio da Argentina. A seleção teve maior posse de bola e controlou as principais ações ofensivas da etapa inicial. A Austrália permaneceu no campo de defesa na maior parte do tempo e pouco ofereceu perigo à defesa argentina. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Messi construiu bela jogada na entrada da área e chutou no canto do goleiro para abrir o placar.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo da partida permaneceu com maior domínio da Argentina, com a seleção de Scaloni pressionando ainda mais a Austrália. Aos 12 minutos da segunda etapa, após desatenção do goleiro australiano, o jovem Julián Álvarez, que foi titular na partida, marcou o segundo gol da Argentina. Aos 32 minutos, a Austrália ainda descontou com Goodwin, mas não foi o suficiente para garantir a classificação.

Julian Alvarez aproveita o vacilo da zaga australiana e amplia! 2 a 0 para a #ARG pic.twitter.com/sxswDpd2yD — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 3, 2022

QUARTAS DE FINAL

Agora classificada para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar, a Argentina terá pela frente a Holanda. O duelo decisivo entre as duas seleções está marcado para acontecer na próxima sexta-feira (9), às 16h de Brasília. A partida acontecerá no Estádio Lusail, em Doha. A Holanda, adversária da Argentina, eliminou os Estados Unidos nas oitavas de final, vencendo os americanos por 3 a 1.

