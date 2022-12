Bélgica fica no empate com a Croácia e está eliminada da Copa do Mundo

A Bélgica empatou em 0 a 0 com a Croácia no início da tarde desta quinta-feira (1º) e está eliminada da Copa do Mundo do Catar. A seleção belga, que na última edição do Mundial ficou na terceira colocação, ficou atrás de Croácia e Marrocos na classificação do Grupo F, ficando pelo caminho ainda na fase de grupos. Com o empate, a Croácia garantiu sua vaga no mata-mata, mas ficou na segunda colocação do grupos, atrás de Marrocos.

FIM DE JOGO!



A Croácia segura o empate, se classifica e elimina Bélgica! 💪 pic.twitter.com/DfMhUDv8zk — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 1, 2022

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo do duelo entre Croácia e Bélgica foi de domínio quase absoluto da Croácia. A seleção vice-campeã da Copa do Mundo de 2018 teve maior posse de bola e criou as melhores chances, mas não conseguiu furar o bloqueio da defesa da Bélgica. A Bélgica teve menor posse de bola, mas quando chegava ao ataque levava certo perigo. As duas seleções foram para o intervalo empatando sem gols.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo da partida foi mais movimentado e a Croácia voltou do intervalo ainda mais ofensiva. A seleção croata partiu para cima da Bélgica em busca do primeiro gol. Mas as melhores chances foram justamente da Bélgica, principalmente após a entrada de Romelu Lukaku. O atacante da Inter de Milão teve pelo menos três chances claras de gol, mas errou em todas. O jogo terminou com o empate em 0 a 0 entre as duas seleções.

CLASSIFICADAS

Pra história da #CopaDoMundoFIFA!



Marrocos e Croácia passam de fase, com africanos liderando o grupo de maneira invicta! 🇲🇦🇭🇷 pic.twitter.com/Hj1sJDjhJv — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 1, 2022

Após o término das três rodadas da fase de grupos, Marrocos e Croácia foram as seleções classificadas no Grupo F. Bélgica, em terceiro lugar, e Canadá, em quarto, foram eliminadas e não avançam para as oitavas de final. Nas oitavas de final, Marrocos encara o segundo colocado do Grupo E. Já a Croácia enfrenta o primeiro colocado do Grupo E. Espanha, Japão, Costa Rica e Alemanha têm chances de classificação no Grupo E.

VEJA COMO FOI O TEMPO REAL DE CROÁCIA X BÉLGICA: