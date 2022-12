Com gols de Mbappé e Giroud, França vence a Polônia e avança às quartas da Copa do Mundo

A França venceu com propriedade a Polônia e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A partida ocorreu neste domingo (4), no Estádio Al Thumama. Mbappé (2) e Giroud marcaram para os franceses. De pênalti, Lewandowski descontou.

Com os gols, Mbappé tornou-se o artilheiro deste Mundial. O jogador chegou a quatro gols. Ao todo, são 9 nas duas edições disputadas por ele. O advesário da equipe sairá do duelo Inglaterra x Senegal.

Como foi o jogo?

A França iniciou pressionando pela esquerda, com Mbappé. A Polônia povoou bem a defesa e se fechou. Além do camisa do camisa 10, a atual campeã do mundo teve chance com Tchouaméni e Dembelé.

Aos 20', Lewa conseguiu arriscar um chute de fora da área. A partir daí, a seleção polonesa começou a aparcer mais. Segurou mais a posse de bola e diminuiu o ritmo francês. Cash, Zielinski, Kaminski também arriscaram, mas ficaram na defesa francesa.

O goleiro Szczensy foi seguro nas defesas durante toda a etapa mas, aos 43', viu Giroud, sem marcação, abrir o placar após assistência de Mbappé. Com o gol, o camisa 9 tornou-se o maior artilheiro da seleção, com 52 gols. Assim, o jogo foi para o intervalo em França 1 - 0 Polônia.

A Polônia entrou no 2º tempo firme na marcação e buscou criar no ataque. Do outro lado, o grupo francês foi mais ousado e manteve a pressão da etapa anterior. Aos 20', Giroud chutou forte, mas a bola foi por fora do lado esquerdo do gol polonês. Aos 28', depois de muito tentar, foi a vez de Mbappé ampliar o placar.

Aos 45', ele repetiu a dose e fez o 3 a 0 após receber a bola de Thuram. O camisa 10, sem marcação, ajeitou e chutou cruzado. Szczesny não teve chances para a defesa. O time polonês ainda tentou com Milik, que estava impedido. Após toque de mão de Upamecano, a arbitragem dá pênalti para os poloneses. Lewa cobra, aos 53 minutos, e reduz. Sem mudanças, a partida terminou em 3 a 1.

Veja como foi França x Polônia em tempo real