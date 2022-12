Portugal x Suíça na Copa do Mundo 2022: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Na tarde desta terça-feira, (6), Portugal e Suíça se enfrentam em jogo válido pelas Oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A partida vai acontecer no estádio Lusail às 16h.

Como trata-se de confronto eliminatório, quem vencer estará nas quartas de final e quem perder está fora. Um empate no tempo normal leva a decisão para a prorrogação. Se persistir o empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para a partida, Portugal chega após se classificar como líder do Grupo H, com 6 pontos, vencendo dois jogos e perdendo na última rodada, quando escalou um time reserva. A Suíça, ficou com a segunda vaga do Grupo G, com 6 pontos, atrás do líder Brasil apenas pelo saldo de gols.

ONDE ASSISTIR

Globo, Sportv, Globoplay, Fifa+, e Cazé TV.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTUGAL

Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Rúben Neves, Otávio e Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Fernando Santos

SUÍÇA

​Kobel; Widmer, Akanji, Comert e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin