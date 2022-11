Argentina x Arábia Saudita na Copa do Mundo 2022: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Argentina e Arábia Saudita se enfrentam em jogo de estreia do Grupo C da Copa do Mundo do Catar. O duelo será às 7h da manhã (de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha.

O time argentino é favorita do grupo e chega com invencibilidade de 36 jogos. O técnicno Lionel Scaloni vai em busca de quebrar o recorde da Itália, que entre 2018 e 2021 ficou 37 jogos sem perder. O número é o maior entre seleções.

A Arábia Saudita vai lutar para avançar de fase e quer a vitória em cima da favorita do grupo. O time, no entanto, tem algumas dúvidas em relação as condições físicas de Riyadh Sharahili e Hassan Tambakti.

ONDE ASSISTIR

Globo e SporTV. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARGENTINA - Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Acuña; Paredes, Rodrigo de Paul e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

ARÁBIA SAUDITA - Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi e Al-Shahrani; Kanno e Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj e Al-Daswari; Al-Buraikan. Técnico: Hervé Renard.

FICHA TÉCNICA

Argentina x Arábia Saudita

Data e hora: 22/11, às 7h (de Brasília)

Local: Estádio Lusail, em Doha (CAT)