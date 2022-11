Dinamarca x Tunísia pela Copa do Mundo: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Dinamarca e Tunísia entram em campo nesta terça-feira (22), às 10h de Brasília, no Estádio da Cidade da Educação, em Doha, no Catar, para disputar a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

As duas seleções fazem parte do Grupo D da competição, ao lado de França e Austrália. Com a França sendo apontada como a favorita para ficar na liderança do grupo, a Dinamarca tem tudo para surpreender os franceses e lutar pela 1ª colocação.

A campanha destacada na Euro 2020 e o desempenho sólido nas eliminatórias credenciam os dinamarqueses a estrear com o pé direito, contando com jogadores talentosos como Schmeichel, Kjaer, Delaney, Eriksen e Damsgaard.

Do lado da seleção africana, o grande destaque é o atacante Wahbi Khazri, do Montpellier, um dos goleadores da equipe. A Tunísia é uma equipe forte defensivamente e aposta na força física e entrosamento para surpreender a Dinamarca.

ONDE ASSISTIR

Onde assistir: TV Globo, SporTV, GloboPlay, Fifa Plus e Tempo Real do Diário do Nordeste

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

DINAMARCA

Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen, Damsgaard, Dolberg. Técnico: Kasper Hjulmand

TUNÍSIA

Ben Said, Dräger, Ifa, Talbi, Maâlou; Ben Romdhane, Laïdouni, Sassi; Khazri, Jaziri, Msakni. Técnico: Jalel Kadri

DINAMARCA X TUNÍSIA | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Cidade da Educação, em Doha, no Catar

Data: 22/11/2022 (terça-feira)

Horário: 10h (de Brasília)

Árbitro: Cesar Ramos (MEX)

Assistentes: Alberto Morim(MEX) e Miguel Hernandez (MEX)

Árbitro de vídeo: Fernando Guerrero (MEX)