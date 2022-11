Argentina tem três gols anulados contra Arábia Saudita por impedimento na Copa do Mundo; assista

A seleção da Argentina teve três gols anulados no 1º tempo do jogo contra a Arábia Saudita, nesta terça-feira (22), na estreia na Copa do Mundo de 2022. Os lances impedidos foram dos atacantesLionel Messi e Lautaro Martínez, duas vezes, no Estádio Lusail, em Doha, no Catar, em intervalo de 35 minutos.

A curiosidade: em todos os casos foi acionada a nova tecnologia de impedimento do árbitro de vídeo (VAR). Ao todo, são 12 câmeras monitorando o jogador em ação, além de um sensor dentro da bola.

O único gol validado foi em uma cobrança de pênalti, com Messi, aos 9. Na batida, deslocou o goleiro Al-Owais em penalidade sofrido pelo Paredes e também validado pelo VAR. Por conta do excesso de impedimento, a arbitragem sinalizou cinco minutos de acréscimos no 1º tempo de jogo.

Na volta do intervalo, os árabes empataram com o atacante Al-Shehri: 1x1. A partida segue em andamento no Catar.

Assista aos gols anulados da Argentina