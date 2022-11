Holanda x Equador pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Holanda entra em campo nesta sexta-feira (25), às 13h (horário de Brasília), contra o Equador, no Khalifa International Stadium, em Doha (QA), pela 2ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo do Catar.

Holandeses e equatorianos venceram na estreia e podem garantir vaga nas fases finais do Mundial em caso de vitória.

Para o confronto, as equipes devem repetir as escalações utilizadas na 1ª rodada da Copa do Mundo. Pelo lado holandês, Depay pode iniciar no time titular no lugar de Janssen por opção técnica de Louis van Gaal. Não há desfalques por lesão ou suspensão.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo na TV Globo, no SporTV e na plataforma de streaming FIFA+.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Holanda: Noppert; De Ligt, Van Dijk e Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong e Blind; Gakpo, Depay (Janssen) e Bergwijn. Técnico: Louis van Gaal.

Equador: Galíndez; Preciado, Félix Torres, Hincapié e Estupiñán; Gonzalo Plata, Méndez, Caicedo e Ibarra; Enner Valencia e Estrada. Técnico: Gustavo Alfaro.

Holanda x Equador | Ficha Técnica

Local: Khalifa International Stadium, em Doha (QA)

Data: 25/11/2022 (sexta-feira)

Horário: 13h (de Brasília)

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)