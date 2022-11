Inglaterra x Irã na Copa do Mundo: veja horário, onde assitir e prováveis escalações

Inglaterra e Irã entram em campo nesta segunda-feira (21), às 10h de Brasília, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar, para disputar a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

As duas seleções fazem parte do Grupo B da competição. Ao lado deles estão os Estados Unidos e o País de Gales. A Inglaterra é a principal seleção deste grupo do Mundial e surge como a favorita para ficar com a primeira colocação. Já o Irã surge como a seleção mais fraca do grupo, mas quer surpreender os adversários e lutar por uma vaga no mata-mata do torneio internacional. A partida será apitada pelo árbitro brasileiro Raphael Claus.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo, pelo SporTV, pelo Fifa+ e pelo GloboPlay.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire e Shaw; Rice e Bellingham; Sterling, Mount e Foden; Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Irã: Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini e Mohammedi; Nourollahi, Ezatolahi e Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi e Amiri. Técnico: Carlos Queiroz.

INGLATERRA X IRÃ | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar

Data: 21/11/2022 (segunda-feira)

Horário: 10h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Árbitros assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (BRA) e Danilo Simon (BRA)