Autor dos primeiros gols da Copa, Enner Valencia já fingiu lesão para escapar de prisão em campo

Autor dos dois primeiros gols da Copa do Mundo de 2022 na vitória do Equador contra o Catar por 2 a 0, neste domingo (20), o atacante Enner Valencia já protagonizou uma polêmica por conta de pensão alimentícia. Em 2016, o atleta fingiu uma lesão para evitar a prisão em campo.

Na ocasião, em outubro daquele ano, pediu substituição aos 37 minutos do 2º tempo de um confronto contra o Chile, vencido por 3 a 0 pelas Eliminatórias do Mundial de 2018, alegando um problema físico. Com a chegada da polícia no local para uma detenção, o jogador foi para uma maca e, posteriormente, se transferiu para uma ambulância, deixando a partida sem conseguir ser preso.

Nas imagens, os agentes de segurança correm até o veículo, mas não o alcançam. Após escapar, o advogado de Valencia, Juan Carlos Carmihniani, anunciou que a prisão foi anulada devido um acordo. O valor da pensão era de 18 mil euros (cerca de R$ 100 mil).

Aos 33 anos, Enner é o capitão do Equador e principal destaque da seleção. Diante do Catar, garantiu o resultado com cobrança de pênalti e um cabeceio, ambos no 1º tempo. Em campo, ainda teve um tento anulado na etapa inicial por impedimento. No fim, foi substituído pelo volante Cifuentes aos 30 do 2º tempo.