Fifa supera meta e fatura mais de R$ 40 bilhões com Copa do Mundo do Catar

A Fifa atingiu faturamento de US$ 7,5 bilhões, quantia equivalente a cerca de R$ 40,5 bilhões, no ciclo de quatro anos entre as Copas do Mundo de 2018 e 2022, na Rússsia e, agora, no Catar, respectivamente. Ao todo, a entidade registrou gasto de US$ 6,5 bilhões, com lucro total de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões), segundo dados deste domingo (20).

Os números em questão apontam para o melhor resultado da história da Fifa, que tem no mundial de seleções o maior faturamento. Por conta disso, as finanças da entidade sempre são organizadas a cada quatro anos.

A ocasião para a apresentação não poderia ter sido mais oportuna: horas antes da abertura com o primeiro jogo da Copa de 2022, entre as seleções do Catar e do Equador. Gianni Infantino, atual presidente da Fifa, pontuou os resultados em Doha, capital do Catar, anunciando que todos os pacotes de patrocínio do mundial já haviam sido vendidos.

Acima da expectativa

Antes da apresentação do balanço, a expectativa era de um lucro semelhante ao obtido com a Rússia, de US$ 6,4 bilhões, aproximadamente R$ 34,5 bilhões. Entretanto, a meta foi superada.

"Arrecadamos mais em patrocínios do que na última Copa, mais em direitos de transmissão e mais em camarotes. Tantas e tantas empresas acreditam nesta Fifa, acreditamos que limpamos a entidade", opinou Infantino.

A apresentação revelou que todos os pacotes de patrocínio foram comercializados, incluindo sete parceiros da Fifa e sete patrocinadores globais da competição, além de todas as posições de apoiadores regionais para o Mundial 2022, distribuídos pelas cinco regiões da Fifa - Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África do Norte, América do Norte e América do Sul.

"O apoio deles não apenas contribui para a realização bem-sucedida deste torneio pioneiro, mas também garante que recursos essenciais sejam canalizados para as nossas 211 federações-membro", finalizou o dirigente.