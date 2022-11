Copa do Mundo do Catar terá ao menos oito proibições ao público; veja quais

A Copa do Mundo do Catar, que se inicia oficialmente neste domingo (20) contará com uma série de restrições a todos os que se deslocarem ao país para acompanhar as partidas do torneio. O consumo de álcool, por exemplo, está entre uma dessas restrições, anunciada na sexta (18) e que proíbe o consumo de cervejas no entorno e nos estádios das partidas.

Segundo a Fifa, a decisão ocorreu após conversas com o país anfitrião e apenas as cervejas zero álcool estarão disponíveis durante os jogos. A medida, claro, desagradou muitos viajantes, que utilizaram as redes sociais para lamentar as fortes restrições que serão vivenciadas em solo catari.

Oito proibições

Entretanto, essa não será a única proibição na Copa do Mundo de 2022, apontada por muitos como uma das mais complicadas desde a criação do torneio.

Além das bebidas alcoólicas, outros oito itens estarão banidos da competição, seja pelos costumes do país ou por conta das tradições religiosas seguidas pelos habitantes.

Entre as restrições comuns, já estão as "armas com suas respectivas munições", "substâncias radioativas" e "entorpecentes e substâncias psicotrópicas (a menos que o uso necessário seja documentado por prescrições médicas)".

Além destes, a organização do Catar vetou qualquer material que seja utilizado para apostas, sem limitações para dinheiro em espécie, produtos falsificados qu envolvam os torneios ou seleções e imagens de extrema vioência, crueldade ou pornografia.

Quando o assunto é religião, as restrições também existem. Não é possível portar "objetos que podem ser ofensivas a outras religiões e cultos" e não se pode consumir carne de porco ou derivados, alimentos proibidos conforme a religião predominante no país.

A base para tal proibição vem do Corão, livro sagrado do Islamismo, e a ainda está inclusa nos preceitos do Judaísmo. A decisão, no entanto, afeta seleções como a Espanha, país conhecido pela utilização deste insumo na culinária local.