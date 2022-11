Cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar: horário, onde assistir e quais atrações

A abertura da Copa do Mundo de 2022 ocorre neste domingo (20), às 12 horas. As atrações confirmadas para apresentação são os shows do cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo de k-pop BTS, o rapper Lil Baby, além Black Eyed Peas e os cantores Robbie Williams e Nora Fatehi.

Após a festa, acontece o confronto entre as seleções do Catar, donas da casa, contra o Equador, às 13h, no estádio Al Bayt, em Al Khor. A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo A.

"O tema da cerimônia de abertura é a união de toda a raça humana, interligando diferenças através da humanidade, do respeito e da inclusão. O futebol permite nos unir como uma única tribo, e a Terra é a tenda em que todos nós vivemos", disse a Fifa.

Legenda: Sul-coreano Jung Kook, integrante do BTS, é uma das atrações confirmadas pela Fifa Foto: reprodução/redes sociais Legenda: Cantores fazem show de abertura da Copa do Mundo 2022 no Catar Foto: divulgação

ONDE ASSISTIR À CERIMÔNIA DE ABERTURA?

Globo, na TV aberta; e nos canais SporTV, SporTV 2 e SporTV 3 na TV fechada.