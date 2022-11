Galvão Bueno chega ao Catar para cobertura da Copa do Mundo após se recuperar da Covid-19

O narrador Galvão Bueno, da Rede Globo, desembarcou no Catar, sede a Copa do Mundo 2022, neste domingo (20). Ele teve a ida para o país árabe adiada após ser contaminado com Covid-19, mas foi liberado para viajar após testar negativo para a doença nessa sexta-feira (18).

O anúncio da chegada do profissional foi realizado durante a transmissão ao vivo do pré-jogo de abertura do campeonato, entre o anfitrião e o Equador. "Nosso time está em festa por que Galvão Bueno já desembarcou no Catar para sua copa de despedida como narrador", informou o narrador Luís Roberto.

O jornalista foi escolhido pela emissora como o responsável por substituir o colega na cerimônia inicial do evento. O fato foi destacado por Galvão neste domingo: "Luís Roberto, [esta é] sua primeira transmissão de abertura. Que seja a primeira de muitas!"

Estreia de Galvão na Copa do Catar

Apesar de já está em solo catariano, o narrador só deve assumir a função principal durante a primeira partida da Seleção no mundial, que acontece na quinta-feira (24), contra a Sérvia.

"Já estou por aqui. Já estou de credencial. Quinta-feira estaremos juntos no jogo de Brasil e Sérvia", finalizou Galvão.

Nas redes sociais, a esposa do narrador, Desirée Soares, compartilhou a recepção promovida pelo hotel onde os dois estão hospedados. Na imagem, é possível observar que o empreendimento preparou alguns itens de boas-vindas ao casal.

Diagnosticado com Covid-19 na semana passada, o profissional chegou a ficar internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por três dias, para tratar a doença. Na última quarta-feira (16), ele recebeu alta e embarcou para o Catar nesse sábado (19).