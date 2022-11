Galvão Bueno testa negativo para Covid-19 e está liberado para Copa do Mundo

O narrador Galvão Bueno, da Rede Globo, testou negativo para Covid-19. O profissional recebeu o diagnóstico nesta sexta-feira (18) e está liberado para viajar ao Catar, onde ocorre a Copa do Mundo.

O anúncio ocorreu no programa ‘Que Doha é essa?’, com interpretação do humorista Marcelo Adnet, que se caracterizou de Galvão. O quadro será veiculado durante o Mundial, com curiosidades.

Aos 72 anos, Galvão adiou a viagem para a cobertura esportiva por conta do teste positivo na última semana. Assim, esteve internado a fim de acelerar o processo de recuperação e ser liberado.

O Mundial começa no domingo (20), com a partida entre Catar x Equador, às 13h (de Brasília). Será a última Copa de Galvão como narrador: o profissional renovou vínculo com a emissora, mas não será mais narrador, focando em outras atividades dentro da empresa.