Árbitro brasileiro Raphael Claus faz sua estreia na Copa do Mundo

O árbitro brasileiro Raphael Claus foi escalado pela Fifa para apitar Inglaterra x Irã, nesta segunda-feira (21), pela 1ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O juiz tem Rodrigo Figueiredo e Danilo Manis, ambos do Brasil, como os bandeirinhas na partida do Mundial.

A partida ocorre no Estádio Khalifa, em Doha. O 4º árbitro é o peruano Kevin Ortega.

Aos 43 anos, o árbitro está no quadro da Fifa desde 2015, com um histórico de grandes partidas. Natural de Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo,também atua como personal trainer. A última partida em solo brasileiro foi entre Coritiba x Flamengo, em 6 de novembro, pelo Brasileirão.

Além de Claus, o Brasil tem o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que apita Senegal x Holanda, também nesta segunda pelo Grupo B, às 13h. Bruno Boschilia e Bruno Pires serão os assistentes no duelo.