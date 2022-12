Japão vence a Espanha, garante a liderança do Grupo E e se classifica para as oitavas da Copa

Na tarde desta quinta-feira, (1), Japão e Espanha se enfrentaram pela terceira rodada das seleções na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Válido pelo Grupo E, o duelo aconteceu às 16h no estádio Khalifa e a seleção japonesa venceu de virada por 2 a 1. Morata abriu o placar, Tanaka empatou e Doan virou a partida.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa da partida foi encerrada em 1 a 0 para a Espanha com gol de Morata logo aos 11 minutos. A seleção espanhola colocou pressão em todo o primeiro tempo, sem dar espaço e oportunidades para o Japão chegar e conseguir o empate. O goleiro Unai Simón pouco trabalhou na primeira parte do jogo. Porém, tudo mudou no segundo tempo com lance polêmico para o Japão.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo de jogo, o Japão virou a partida em três minutos. O primeiro gol saiu aos 48 e o gol da virada foi marcado aos 51. A questão que chamou atenção e causou revolta em alguns espectadores da partida foi que a bola supostamente haveria saído antes do segundo gol. O lance foi revisado pelo árbitro de vídeo e ainda assim confirmado. Com esse resultado os japoneses se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar em 1º lugar no Grupo E.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Japão: Gonda; Sakai (Tomiyasu), Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; Maeda. Técnico: Hajime Moriyasu

Espanha: Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck e Raum; Kimmich, Gundogan e Thomas Muller; Gnabry, Musiala e Havertz. Técnico: Luis Enrique

JAPÃO X ESPANHA | FICHA TÉCNICA

Horário: 16h

Data: 1/12/2022

Local: Estádio Khalifa

Árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

Assistentes: Zakhele Siwela (África do Sul) e Souru Phatsoane (Lesoto)

Árbitro de Vídeo: Fernando Guerrero (México)

OUTRO JOGO DO GRUPO E

Hoje, neste mesmo horário, às 16h, Costa Rica e Alemanha se enfrentam no Al Bayt.