Coreia do Sul x Portugal pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Coreia do Sul entra em campo nesta sexta-feira (2), às 12h (horário de Brasília), contra Portugal, pela 3ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo do Catar. O duelo acontece no Education City Stadium, em Doha (QA).

O time português visa encerrar a fase de grupo com 100% de aproveitamento. Para a partida, o técnico Fernando Santos terá o desfalque de Nuno Mendes, cortado da Copa do Mundo por lesão. Vitória ou empate garante Portugal na liderança do Grupo H. Com duas vitórias, os portugueses estão matematicamente classificados às oitavas de final.

A Coreia do Sul, por sua vez, precisa vencer Portugal e torcer por empate entre Gana e Uruguai, além de tirar saldo de gols contra os portugueses para garantir classificação ao mata-mata da Copa do Mundo.

Onde assistir

A partida será transmitida na Globo, no SporTV 2 e na plataforma de streaming FIFA+.

Palpite para Coreia do Sul x Portugal

Prováveis escalações

Coreia do Sul: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Min-jae Kim, Young-Gwon Kim e Jin-su Kim; Woo-Young Jung, In-Beom Hwang, Chang-Hoon Kwon, Woo-Yeong Jeong e Heung-min Son; Gue-sung Cho. Técnico: Paulo Bento.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, Rúben Neves e Wiliam Carvalho; Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.

02/12/2022 (sexta-feira) 12h (de Brasília) Education City Stadium, em Doha (QA) Facundo Tello (ARG)