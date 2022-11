Inglaterra x Estados Unidos na Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Inglaterra entra em campo nesta sexta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), contra os Estados Unidos, no Estádio Al Bayt, em Doha, pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Catar.

Os ingleses venceram o Irã na estreia por 6 a 2 e chegam para o confronto podendo já garantir vaga nas fases finais do Mundial em caso de vitória. Os Three Lions lideram o grupo com 3 pontos.

Já os Estados Unidos empataram em 1 a 1 na estreia contra Gales e precisam pontuar para manter chances de classificação para a 3ª rodada.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo na TV Globo, no SporTV e na plataforma de streaming FIFA+.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Inglaterra:

Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellinham, Rice; Saka, Mason Mount, R.Sterling; Harry Kane. Técnico: Southgate

Estados Unidos:

Turner; Dest, T.Ream, Zimmerman e Robinson; Adams, Y.Musah e McKennie, Pulisic, J.Sargent e Weah. Técnico: Gregg Berhalter

FICHA TÉCNICA - INGLATERRA X ESTADOS UNIDOS

Local: Al Bayt Stadium, em Al Ghor, no Catar;

Data: 25 de novembro de 2022, sexta-feira;

Horário: 16 horas (de Brasília);

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN);

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN);

VAR: Juan Soto (VEN);