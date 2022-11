Senegal vence Equador, elimina rival e se classifica às oitavas da Copa do Mundo

Em confronto direto, Senegal venceu o Equador nesta terça-feira (29) e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, eliminando a seleção sul-americana. No Estádio de Khalifa, vitória por 2 a 1 com gols de Sarr, de pênalti, e Koulibaly - o tento equatoriano foi marcado por Caicedo.

A partida marcou o fim da 3ª rodada do Grupo A, com Senegal conseguindo vaga na vice-liderança, com quatro. A outra classificada foi a Holanda, que venceu o Catar e terminou em 1º, com sete.

Com a bola rolando, Senegal iniciou o jogo com postura muito agressiva. Gueye e Dia invadiram a área e chutaram forte para fora, com perigo. O Equador se fechou, mais compacto, e tentou ligar um contra-ataque em velocidade.

O volume senegalês se transformou em pênalti aos 39 do 1º tempo, com Sarr derrubado na área. O atacante foi para a cobrança e, com muito estilo, deslocou o goleiro para abrir o placar: 1x0.

Na volta do intervalo, o Equador mudou a postura e pressionou muito em busca da igualdade. Aos 23, Caicedo surgiu livre na área após escanteio e deixou tudo igual. A vantagem durou pouco: aos 27, Koulibaly apareceu na área, viu um desviou e emendou de 1ª para o fundo da rede, deixando Senegal na frente mais uma vez: 2x1, decretando o placar.

Equador 1x2 Senegal | saiba como foi o jogo

Escalações

: Galíndez; Estupiñán, Félix Torres, Hincapié e Preciado (Porozo), Gruezo (Sarmiento), Alan Franco (Cifuentes) e Caicedo; Plata, Enner Valencia e Estrada (Reasco). Técnico: Gustavo Alfaro. Senegal: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Jakobs e Diallo; Gueye, Ciss (Nampalys Mendy), Ndiaye (Bamba) e Pape Gueye; Sarr e Dia (Cissé). Técnico: Aliou Cissé.

Equador 1x2 Senegal | Ficha Técnica