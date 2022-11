Estados Unidos vence, garante classificação e elimina o Irã da Copa do Mundo do Catar

Nesta terça-feira, (29), Irã e Estados Unidos se enfrentaram, em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo B, no estádio Al Thumama e a equipe americana venceu por 1 a 0 com gol de Pulisic.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira parte do jogo foi marcada pelo gol que garantiu a classificação dos Estados Unidos para a próxima fase. A seleção abriu o placar do jogo com Pulisic aos 37 minutos. Com marcação pesada e colocando pressão no primeiro tempo de jogo, os americanos impediram que o Irã conseguisse finalizar e chegar, ao menos, com perigo, no goleiro Turner.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa de jogo o Irã tentou chegar ao gol, mas sem perigo. Somente ao final do segundo tempo a equipe iraniana colocou pressão contra os estadunidenses em busca do empate, já que esse resultado colocaria o Irã na zona de classificação do Grupo B, porém a pressão não funcionou pela falta de eficiência no ataque da equipe.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Irã: Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini e Mohammadi; Noorollahi, Ezatolahi e Hajisafi; Gholizadeh, Azmoun e Taremi. Técnico: Carlos Queiroz

Estados Unidos: Turner; Dest, Zimmerman, Ream e Robinson; McKennie, Adams, Musah e Pulisic; Wright (Sargent) e Weah. Técnico: Gregg Berhalter

IRÃ X ESTADOS UNIDOS | FICHA TÉCNICA

Horário: 16h

Local: Al Thumama

Data: 29/11/2022

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Espanha)

Assistentes: Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar (Espanha)

Árbitro de Vídeo: Juan Martínez Munuera (Espanha)

OUTRO JOGO DO GRUPO D

Também às 16h o País de Gales enfrentou a Inglaterra fazendo o segundo jogo do Grupo B e foi derrotado por 3 a 0. A Inglaterra garantiu a classificação e eliminou a seleção de Gareth Bale.

ACOMPANHE AO VIVO