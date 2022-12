Gana x Uruguai pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Gana e Uruguai se enfrentam em jogo decisivo da Copa do Mundo nesta sexta-feira (2). A partida da última rodada do Grupo H será às 12h (de Brasília), no Estádio Al Janoub, em Doha, no Catar.

Os ganeses estão em segundo lugar do grupo e somam três pontos. Assim, a equipe depende apenas de si para avançar rumo às oitavas do torneio. O grupo chega para o duelo sem desfalques.

O Uruguai está numa situação diferente. A equipe precisa vencer e contar com um tropeço da Coreia do Sul para Portugal. A equipe sul-americana chega completa para o duelo.

ONDE ASSISTIR

SporTV e Fifa+

PALPITES DE GANA X URUGUAI

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Gana: Ati-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Samed; Kudus, A Ayew, J Ayew; Williams.

Uruguai: Rochet; Gimenez, Godin, Coates; Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera; Nunez, Gomez.

Dia 02/12 Às 12h (de Brasília) Estádio Al Janoub, em Doha (CAT)