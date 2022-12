Argentina vence Polônia e garante vaga nas Oitavas de Final da Copa do Mundo

A Argentina está nas Oitavas de Finais da Copa do Mundo. A Albiceleste venceu a Polônia por 2 a 0 e garantiram a classificação na liderança do Grupo C, com 6 pontos. Já a Polônia, se classificou em 2º com 4, apenas nos critérios de saldo de gols, superando o México.

Os gols da Argentina foram marcados por Mac Allister e Julián Álvarez, ambos no 2º tempo. O astro Messi ainda perdeu um pênalti no 1º Tempo.

Ambos Classificados

Com a classificação, a Argentina enfrentará a Austrália, no sábado (3), às 16 horas no estádio Ahmad Bin Ali, pelas Oitavas de Final. Já a Polônia, Joga no domingo (4), às 12 horas, contra a França, no estádio Al Thumama.

Como foi o jogo

A Argentina comandou as ações do jogo desde o início, pela necessidade da vitória para se classificar. Com toda a posse de bola, a Argentina foi criando chances, mas Acuña, Lionel Messi e Julián Álvarez desperdiçando oportunidades, com o goleiro Szczęsny fechando o gol.

Foi quando um polêmico pênalti com auxílio do VAR foi marcado para a Albiceleste, em lance de Szczęsny com Messi. Mas o astro bateu e o goleiraço da Juventus fez defesa brilhante.

Legenda: Messi perdeu uma penalidade para a Argentina ainda no 1º Tempo Foto: Divulgação / FIFA

Alívio Argentino

O empate mantinha a tensão em campo, já que se classificava a Polônia, deixava a Argentina em risco, caso a Arábia Saudita vencesse o México. Mas a Seleção de Scaloni voltou com tudo para o 2º tempo e contruiu sua vitória.

Logo com 1 minuto, o gol da Argentina saiu: Messi achou Molina, que cruzou para Mac Allister acertar o canto e abrir o placar.

A pressão argentina aumentou depois disso e o time albiceleste marcou o segundo, aos 27 minutos em um belo gol: Enzo Fernández achou Julián Álvarez, que colocou a bola no ângulo e fez o segundo.

A partir daí, a Polônia tentou segurar o resultado, confiando na baixa diferença de gols a favor do México no outro jogo. Os riscos foram grandes, já que a Argentina continuou atacando e perdendo gols, como o de Lautaro e Tagliafico nos minutos finais.

Após o apito final, os argentinos comemoraram muito a classificação, enquanto os poloneses esperaram mais um pouco para soltar o grito com o encerramento do jogo do México.

Como foi o tempo real

ESCALAÇÕES

POLÔNIA

Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Krychowiak, Bielik, Zielinski, Frankowski, Swiderski e Lewandowski. Técnico: Czesław Michniewicz

ARGENTINA

Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Otamendi, Acuña, Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul, Messi, Julián Álvarez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni



FICHA TÉCNICA:

Polônia x Argentina

Data e horário: 30/11/2022, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio 974, em Doha (QAT)

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)

Assistente 1: Hessel Steegstra (Holanda)

Assistente 2: Jan de Vries (Holanda)

Árbitro de vídeo (VAR): Pol van Boekel (Holanda)