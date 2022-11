Polônia x Arábia Saudita pela Copa do Mundo: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Polônia e Arábia Saudita entram em campo neste sábado (26), às 10h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C. Líder da chave, os árabes querem garantir vaga na próxima fase do Mundial, enquanto os poloneses buscam subir na tabela. O confronto acontece no Estádio Cidade da Educação, em Doha.

Na estreia do Mundial, a Polônia ficou apenas no empate, sem gols, com o México. Durante a partida, o artilheiro da equipe, Lewandowski, desperdiçou uma penalidade e viu crescer a figura de Ochoa no adversário. Os poloneses têm um ponto no Grupo C.

Do outro lado, a Arábia Saudita vai cheia de moral depois de desbancar a Argentina por 2 a 1, de virada, no primeiro jogo. Al-Shehri e Sale Al-Dawsari foram os autores dos gols que deram a vitória histórica para o time do Oriente Médio sobre os hermanos. Os sauditas lideram a chave com três pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Globo, SporTV, CazéTV e FIFA+.

PALPITES

ESCALAÇÕES (PROVÁVEIS)

Polônia: Szczesny; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek, Cash; Szymanski, Krychowiak, Zielinski; Lewandowski, Milik. Técnico: Czesław Michniewicz.

Szczesny; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek, Cash; Szymanski, Krychowiak, Zielinski; Lewandowski, Milik. Czesław Michniewicz. Arábia Saudita: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Boleahi, Al Tambakti, Abdulhamid; Al Malki, Kanno, Al-Abed; Al Dawsari, Al-Shehiri, Al Buraika. Técnico: Hervé Renard.

POLÔNIA X ARÁBIA SAUDITA | FICHA TÉCNICA

Data: 26/11/22 (sábado)

Horário: às 7h (horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade de Educação, em Doha (CAT)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Drew Fischer (CAN).