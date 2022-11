Após vitória sobre Argentina na Copa, Rei da Arábia Saudita decreta feriado no país árabe

A vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina por 2 a 1 fez o Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud decretar feriado na quarta-feira (23), no país árabe. O triunfo histórico, de virada, marcou a primeira "zebra" da Copa do Mundo do Catar.

A decisão para o dia seguinte à vitória beneficia estudantes e trabalhadores na Arábia Saudita. De acordo com informação do portal "ArabNews", o pedido partiu do príncipe Mohammed bin Salman e foi prontamente atendido pelo rei Salman.

الحمدلله ..

ألف ألف مبروك يا أبطال 👏🏻👏🏻..



مبروك للوطن والقيادة 🇸🇦🇸🇦



أداء متميز وفوز تاريخي 🦅🇸🇦🇸🇦#قطر2022 #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/mvQsUJJNqn — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) November 22, 2022

O herdeiro do trono saudita foi um dos convidados e esteve presente na abertura da Copa do Catar. Ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, e outras autoridades, acompanhou a vitória do Equador por 2 a 0 sobre o Catar.

Legenda: O príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, esteve ao lado de Gianni Infantino na abertura da Copa do Mundo Foto: Reprodução

Esta é apenas a sexta participação da Arábia Saudita em Copas, sendo a primeira vitória na estreia. O triunfo surpreendeu até mesmo o treinador Hervé Renard, francês que comanda o time do Oriente Médio.