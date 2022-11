Abalado após derrota da Argentina, Messi lamenta: 'estamos mortos, é um golpe muito duro'

Após a derrota da Argentina de virada por 2x1 contra Arábia Saudita, o clima ficou tenso entre os hermanos. O capitão do time, Lionel Messi, se mostrou abalado após a estreia desastrosa da sua seleção pelo Grupo C.

"Estamos mortos. É um golpe muito duro. Não queríamos estrear dessa maneira. Queríamos vencer, para dar tranquilidade. Esse momento é de focar na fortaleza, na união do grupo. É o momento de estarmos mais unidos do que nunca", lamentou o craque.

Apesar das palavras fortes, Messi ainda tentou passar calma diante da adversidade. "Agora é passar tranquilidade. Foi um golpe muito duro, uma derrota dolorida. Temos de seguir confiando em nós. Vamos tentar ganhar do México para ver como fica (o grupo)", acrescentou.

Com três gols anulados por impedimento, o jogador também comentou sobre a postura do time frente uma Arábia Saudita que se posicionou com uma linha alta de defesa. "Tivemos situações de gols e começamos a ter muitas situações de impedimento. Caímos no erro de acelerar demais. Sabíamos que eles jogariam com a linha alta. Aceleramos um pouco. Depois, começamos a desordenar, perder o funcionamento, perder o meio", afirmou.

A Argentina agora chega pressionada para vencer o México no sàbado, às 16h (horário de Brasília). Uma derrota pode significar a eliminação precoce de Messi em seu último Mundial.