Marrocos x Croácia na Copa do Mundo: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Marrocos e Croácia se enfrentam em jogo válido pelo Grupo F da Copa do Mundo do Catar. O duelo desta quarta-feira (23) será no Estádio Al Bayt, no Catar, a partir das 7h (da manhã).



O Marrocos está num grupo difícil, mas pode contar com Hakimi e Ziyech. Os jogadores do PSG e do Chelsea, respectivamente, a grande aposta para cavar uma vaga nas oitavas do torneio.

Atual vice-campeã do Mundo, a Croácia quer repetir a campanha de 2018 e chegar na disputa pelo título. O time conta com a liderança do experiente Modric, meia do Real Madrid.



ONDE ASSISTIR

Globo, SporTV e SporTV 2. O Diário do Nordeste também acompanha em tempo real.



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MARROCOS: Bono, Hakimi, Saiss, Dari e Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Ounahi e Boufal, En-Nesyri. Técnico: Walid Regragui

CROÁCIA: Livakovic, Juranovic, Sutalo Gvardiol e Sosa, Brozovic, Kovacic e Modric, Perisic, Kramaric e Pasalic. Técnico: Zlatko Dalic





FICHA TÉCNICA

Marrocos x Croácia

Data e hora: 23/11, às 7h (de Brasília)

Local: Al Bayt, Doha (CAT)